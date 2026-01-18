Blackstenius målskytt i Arsenals seger mot Aston Villa

Arsenal har tagit sig vidare i FA-cupen.

Detta mycket tack vare svenska Stina Blackstenius, som gjorde ett av ”The Gunners” två mål.

Foto: Alamy

Under söndagen spelades de sista matcherna i den fjärde omgången av damernas FA-cup i England.

Då ställdes bland annat Arsenal mot Aston Villa på Meadow Park i London.

Där skulle en viss svensk ställa sig i strålkastarljuset. Hon heter Stina Blackstenius och gjorde hemmalagets 1-0-mål efter drygt 50 minuters spel. Det var även blågultspelarens sjätte fullträff för Arsenal denna säsong.

Tio minuter efter Blackstenius gjorde lagkapten Kim Little, som assisterade svensken till matchens första mål, 2-0 vilket blev matchens slutresultat.

I matchen blev den förre Hammarby-spelaren Smilla Holmberg kvar på bänken under samtliga 90 minuter.