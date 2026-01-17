TV: Smith med dubbla assist när St. Pauli föll mot Dortmund

Under lördagen ställdes Eric Smiths St. Pauli mot Daniel Svenssons Borussia Dortmund.

Då skulle Ruhr-klubben gå segrande ur mötet – trots att Smith stod för två assister i en ny position.

Foto: Bildbyrån

I den 18:e omgången av Bundesliga ställdes Borussia Dortmund mot St. Pauli på Signal Iduna Park.

Då skulle en av två svenskar på planen, i form av Eric Smith, stå för en lysande insats på sin nya position. Det var nämligen så att St. Pauli-tränaren Alexander Blessin hade placerat mittbacken på det centrala mittfältet för den andra matchen i rad. Sist det begav sig stod 29-åringen för ett mål mot Wolfsburg.

Under lördagen skulle inte Smith stå för något eget mål, men däremot spela fram till två. Detta när Hamburg-laget hämtade upp 0-2 till 2-2 på tio minuter i den andra akten.

Däremot var det dock Daniel Svenssons Dortmund som skulle dra det längsta strået när Emre Can avgjorde matchen på tilläggstid från straffpunkten.

Under den pågående säsongen står Eric Smith noterad för två mål och två assist på 16 matcher i Bundesliga.