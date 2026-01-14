Smith målskytt mot Wolfsburg: ”Ger momentum”

Bottenlaget St. Pauli ställdes mot Wolfsburg.

Då slog svenske Eric Smith till.

Se målet i spelaren ovan.

Foto: Bildbyrån

✔️ Wolfsburg vann matchen med 2–1!

Det var strax före halvtidspaus i Bundesliga-matchen mellan bottenlaget St. Pauli och Wolfsburg, som placerar sig i undre mitten av tabellen, som den svenske försvararen Eric Smith blev målskytt för andra gången denna säsong.

29-åringen kvitterade matchen till 1–1, efter att Christian Eriksen gett Wolfsburg ledningen tidigt i matchen.

– Det ger St. Pauli momentum, sa kommentatorn i Viaplay-sändningen.

Eric Smiths första mål för säsongen kom i premiärmatchen mot Dortmund i somras.