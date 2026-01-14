Smith målskytt mot Wolfsburg: ”Ger momentum”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Bottenlaget St. Pauli ställdes mot Wolfsburg.
Då slog svenske Eric Smith till.
Se målet i spelaren ovan.
✔️ Wolfsburg vann matchen med 2–1!
Det var strax före halvtidspaus i Bundesliga-matchen mellan bottenlaget St. Pauli och Wolfsburg, som placerar sig i undre mitten av tabellen, som den svenske försvararen Eric Smith blev målskytt för andra gången denna säsong.
29-åringen kvitterade matchen till 1–1, efter att Christian Eriksen gett Wolfsburg ledningen tidigt i matchen.
– Det ger St. Pauli momentum, sa kommentatorn i Viaplay-sändningen.
Eric Smiths första mål för säsongen kom i premiärmatchen mot Dortmund i somras.
Den här artikeln handlar om: