Spanien och Argentinas Finalissima-match spelas i Qatar

I mars drabbas Spanien och Argentina samman i Finalissima.

Nu står det klart var matchen kommer att spelas.

Lusail Stadium, i Qatar.

Foto: Alamy

För tre år sedan möttes Europamästarna från år 2021, Italien, mot Copa America-vinnarna samma år, Argentina. Detta i den nya tappningen av Finalissima som anordnas av Fifa tillsammans med Uefa och Conmebol.

Matchen spelas alltså mellan de europeiska mästarna och sydamerikas dito.

Nästa år kommer den andra upplagan av Finalissima att spelas, ett år för sent. Detta då EM-vinnarna Spanien drabbar samman med Copa America-vinnaren Argentina. Matchen kommer att spelas den 27 mars nästa år, på Lusail Stadium i Qatar. Det är samma arena som VM-finalen år 2022 anordnades på.