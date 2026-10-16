Spanien straffas av Fifa efter rasistiska ramsor

Spanska fotbollsförbundet har bötfällts av Fifa.

Straffet gäller de islamofobiska ramsor som sjöngs under landskampen mot Egypten i mars.

Nästa hemmamatch spelas dessutom inför delvis tomma läktare.

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Fifa har straffat det spanska fotbollsförbundet efter träningslandskampen mot Egypten i mars. Förbundet får böta 20 000 dollar, knappt 200 000 kronor, och nästa träningsmatch på hemmaplan ska spelas inför delvis tomma läktare.

Det innebär att 15 procent av platserna antingen ska hållas stängda eller fyllas av särskilda grupper, som familjer, studenter och organisationer som arbetar mot diskriminering. I beslutet skriver Fifa att ”stränga sanktioner var nödvändiga”.

Enligt Reuters tänker Spanien överklaga beslutet till idrottens skiljedomstol, Cas.

Bakgrund

Matchen mot Egypten spelades på Espanyols hemmaarena RCDE Stadium i Barcelona och slutade 0–0. Under uppvärmningen sjöngs islamofobiska och främlingsfientliga ramsor från läktaren, bland annat ”den som inte hoppar är muslim”. Lokal polis inledde en utredning efter matchen.

Händelsen fördömdes på högsta nivå. Förbundskaptenen Luis de la Fuente kallade beteendet oacceptabelt.

– De representerar inte fotbollen. De utnyttjar den, precis som de gör på andra områden. Vi måste isolera dessa människor från samhället, sa han enligt Reuters.

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Även Barcelonas och Spaniens stjärna Lamine Yamal, som är muslim, reagerade.

”Jag vet att den var riktad mot rivallaget och inte mot mig, men som muslim slutar det inte att vara en brist på respekt och något oacceptabelt. Att använda en religion som ett skämt på en arena får er att framstå som okunniga och rasistiska människor”, skrev han enligt Marca.

Spaniens justitieminister Félix Bolaños kallade ramsorna ”en skam för oss som samhälle”.