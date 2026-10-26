Spansk dubbel: Cata Coll och Unai Simón årets bästa målvakter

Ballon d’Or-galan blev en spansk målvaktsfest.

Cata Coll och Unai Simón tilldelas Jasjin-trofén.

Peter Schmeichel delade ut priserna.

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Båda priserna för årets bästa målvakt gick till Spanien under Ballon d’Or-galan i London. Den danska målvaktslegenden Peter Schmeichel delade ut Jasjin-trofén.

Bland damerna vann Barcelonas Cata Coll före Hannah Hampton, Lorena, Ayaka Yamashita och Ann-Katrin Berger. Det blev ännu ett pris för Barça under kvällen.

Bland herrarna vann Athletic Club-målvakten Unai Simón, som tog VM-guld med Spanien i somras. Han vann före Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, David Raya och Matvej Safonov.