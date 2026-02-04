Spansk media: Alexander-Arnold gör comeback i helgen

Trent Alexander-Arnold har varit borta sedan i början av december.

Nu kan ytterbacken göra comeback för Real Madrid till helgen.

Det rapporterar spanska Diario AS.

Foto: Alamy

Sedan den uppmärksammade flytten till Real Madrid från Liverpool har Trent Alexander-Arnold brottats med dubbla skador.

Efter att ha kommit tillbaka från en skada i baksida lår var olyckan framme i början av december, då han drog på sig en muskelbristning.

Den har alltså hållit engelsmannen borta i nära två månader. Nu ser han ut att kunna göra comeback i helgens match mot Valencia på bortaplan.

Enligt journalisten Fernando Sánchez Tavero på Diario AS är kommer Trent Alexander-Arnold att vara tillgänglig för spel under söndagen. Det kommer även Dani Carvajal att vara som uppges redo att starta om det behövs.

Utöver de ovannämnda spelarna ser även Federico Valverde, Antonio Rüdiger och Ferland Mendy närma sig en comeback.

