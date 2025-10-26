Spansk media: Bardghji startar inte mot Real Madrid

Svenske talangen Roony Bardghji förväntas börja på bänken när Barcelona möter Real Madrid i söndagens El Clásico, enligt spanska Sport.

Lamine Yamal och Marcus Rashford tros ta ytterpositionerna.

Foto: Bildbyrån

Roony Bardghji ser inte ut att ta plats i startelvan i kvällens El Clasico. Enligt Sport har tränaren Hansi Flick under den senaste träningen mönstrat Lamine Yamal som högerytter och Marcus Rashford på vänsterkanten.

Bardghji är dock med i matchtruppen och förväntas sitta på bänken. Den 19-årige svensken har hittills under säsongen gjort två starter och tre inhopp i La Liga.

Flicks senaste träningsuppställning enligt Sport: Szczesny – Koundé, Cubarsi, Garcia, Balde – De Jong, Pedri – Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford – Torres.