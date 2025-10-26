Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Spansk media: Bardghji startar inte mot Real Madrid

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Svenske talangen Roony Bardghji förväntas börja på bänken när Barcelona möter Real Madrid i söndagens El Clásico, enligt spanska Sport.
Lamine Yamal och Marcus Rashford tros ta ytterpositionerna.

Foto: Bildbyrån

Roony Bardghji ser inte ut att ta plats i startelvan i kvällens El Clasico. Enligt Sport har tränaren Hansi Flick under den senaste träningen mönstrat Lamine Yamal som högerytter och Marcus Rashford på vänsterkanten.

Bardghji är dock med i matchtruppen och förväntas sitta på bänken. Den 19-årige svensken har hittills under säsongen gjort två starter och tre inhopp i La Liga.

Flicks senaste träningsuppställning enligt Sport: Szczesny – Koundé, Cubarsi, Garcia, Balde – De Jong, Pedri – Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford – Torres.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt