Krisen fortsätter – Spurs ute ur FA-cupen

Tottenham mot Aston Villa i FA-cupens fjärde omgång.

Aston Villa vann med 2-1 och Spurs är ute ur cupen.



Aston Villa och Tottenham ställs mot varande i den fjärde omgången av FA-cupen. Ett av lagen kommer att åka ur.

För Aston Villa inledde både Marcus Rashford och Marco Asensio på bänken, medan Donyell Malen fick chansen från start.

I Tottenham startade både Lucas Bergvall och Dejan Kulusevski.



***



Redan i den andra matchminuten tog hemmalaget Aston Villa ledningen. Ett fint framspel av Morgan Rogers till Jacob Remsey som då inte gjorde några misstag och hittade nätet. Det var ett svagt målvaktsingripande av Kinsky i målet. 1-0 tidigt i matchen alltså.



Spurs var nära att kvittera efter dryga 25 minuter när Son kom till ett bra läge. Ett svags avslut och Martinez kunde rädda. I samma situation skadade Bogarde som tvingades lämna planen. Tungt för Villa som redan har många backar på skadelistan.



Ställningen i halvtid var 1-0.



I den andra halvleken skapade båda lagen en hel där lägen. Kinsky, som hade ett svagt målvaktsingripande vid det första målet jobbade upp sig rejält under matchen.



Men, i den 65:e minuten utökade Aston Villa sin ledning till 2-0. Rogers fick in bollen i mål efter en kaosartad situation i Spurs-försvaret som inte lyckades rensa bort bollen.



På tilläggstid tändes ett svagt hopp för Tottenham när Dejan Kulusevski levererade ett perfekt inlägg som nyförvärvet Mathys Tel dundrade in på volley.



Närmre öän så kom inte Spurs. Aston Villa vann med 2-1 och är vidare i cupen samtidigt som Tottenham är utslagna.



Startelvor:

Aston Villa: Martinez – Garcia, Konsa, Kamara, Digne – Ramsey, Tielemans – Bailey, McGinn, Malen – Rogers.

Tottenham: Kinsky – Porro, Danso, Gray, Spence – Bergvall, Bentancur, Kulusevski – Moore, Tel, Son.