St. Pauli vann – i Hamburg-derbyt

Hamburger SV och St. Pauli drababde samman i Hamburger Stadtderby under fredagen.

Då vann St. Pauli med 2–0.

I skuggan av att det svenska transferfönstret stänger spelade Hamburger SV mot St. Pauli ett derby i Bundesliga.

Matchen slutade i en 2–0-seger för St. Pauli efter mål av Adam Dzwigala i den 19:e minuten och Andreas Hountondji en kvart in i den andra halvleken.

I den 77:e minuten drog HSV-backen Giorgi Gocholeishvili på sig sitt andra gula kort och St. Pauli spelade med den man mer resten av matchen.

Värt att notera är att svenskarna Eric Smith och Erik Ahlstrand båda spelar för St. Pauli. Smith spelade alla 90 minuter medan Ahlstrand bänkades.





