Stjärnan redo igen – kan göra comeback i El Clasico
Över en månad har gått sedan Trent Alexander-Arnold gjorde ett framträdanden för Real Madrid.
Imorgon kan det vara dags igen.
Engelsmannen är nämligen med i truppen till mötet med FC Barcelona.
Det vankas stormatch i Spanien imorgon.
Real Madrid tar emot FC Barcelona i säsongens första El Clasico.
Inför morgondagens stormöte så kommer nu ett skönt besked för Xabi Alonso och Real Madrid, Trent Alexander-Arnold är nämligen tillbaka i truppen.
Engelsmannen som plockades in i somras har varit borta på grund av skada sedan den 16 september, men imorgon kan det alltså bli comeback på planen för ytterbacken.
Morgondagens El Clasico drar igång vid 16:15.
