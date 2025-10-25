Stjärnan redo igen – kan göra comeback i El Clasico

Över en månad har gått sedan Trent Alexander-Arnold gjorde ett framträdanden för Real Madrid.

Imorgon kan det vara dags igen.

Engelsmannen är nämligen med i truppen till mötet med FC Barcelona.

Foto: Bildbyrån

Det vankas stormatch i Spanien imorgon.

Real Madrid tar emot FC Barcelona i säsongens första El Clasico.

Inför morgondagens stormöte så kommer nu ett skönt besked för Xabi Alonso och Real Madrid, Trent Alexander-Arnold är nämligen tillbaka i truppen.

Engelsmannen som plockades in i somras har varit borta på grund av skada sedan den 16 september, men imorgon kan det alltså bli comeback på planen för ytterbacken.

Morgondagens El Clasico drar igång vid 16:15.