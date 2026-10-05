Stjärnornas missade resa till Messis sista dans – Gasperini förklarar

Inför Lionel Messis sista landskamp med Argentina står det klart att Paulo Dybala och Nahuel Molina missar matchen på plats.

Ett ögonblick som Roma-spelarna mer än gärna hade velat bevittna.

– Vi är alldeles för nära en viktig match på söndag för att låta dem åka fram och tillbaka till Argentina, säger Gasperini till Sky Sports Italia.

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På onsdag den 7 oktober klockan 01.00 ställs Lionel Messi och det argentinska landslaget mot Benin i en vänskapsmatch. En match som blir Messis absoluta farväl till det argentinska landskapet.

Flera spelare som han har delat omklädningsrum med i den ljusblå-vitrandiga tröjan kommer att finnas med på planen eller läktaren, däribland Serie A-stjärnor som Lautaro Martínez och Nico Paz. Men två Serie A-spelare som inte kommer att vara på plats är Paulo Dybala och Nahuel Molina.

Dybala har inte gjort en match i landslaget sedan 2024, och Molina tvingades avtjäna en internationell avstängning på grund av sitt beteende efter VM-finalen 2026. Trots att de inte skulle spela hade Roma-duon, som har gjort 105 landskamper tillsammans, hoppats på att få vara på plats på läktaren för att bevittna Messis sista landskamp.

I en intervju under måndagen förklarade Romas tränare, Gian Piero Gasperini, varför duon ändå stannar hemma.

– Vi är alldeles för nära en viktig match på söndag för att låta dem åka fram och tillbaka till Argentina. Vi är en lång väg från Argentina, och att skicka i väg dem hade betytt alldeles för många flygtimmar nära inpå matchen, något som Roma inte föredrar, säger Gian Piero Gasperini till Sky Sports Italia.

Men han passar samtidigt på att hylla Messi för hans enorma avtryck inom fotbollen.

– Messis adjö kommer att bli väldigt emotionellt. Personligen har jag sett många stjärnspelare, både som spelare och sedan som tränare, men det är svårt för mig att komma på någon som har lyckats med det som Messi har gjort. Jag är ledsen över att hans karriär med det argentinska landslaget har kommit till ett slut.