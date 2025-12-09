Stödet efter rasismen mot Pépé: ”Vi är med dig”

Nicolas Pépé har hamnat i skottelden efter en kommentar om Marocko inför stundande Afrikanska mästerskapen.

Rasistiska kommentarer har riktats mot ivorianska stjärnan och nu tar spelarens klubb Villarreal avstånd från hatstormen.

– Inom fotboll, precis som i livet, finns det ingen plats för rasism. Vi är med dig, skriver La Liga-trean på X.

Foto: Bildbyrån

Det var i en intervju häromdagen som Nicolas Pépé viftade bort Marocko som ett hot i Afrikanska mästerskapen.

Ivorianen konstaterade att han inte räds VM-semifinalisten från 2022, detta då Marocko inte vunnit Afrikanska mästerskapen sedan 1976 – då Pépés föräldrar inte ens var födda. Resonemanget tolkade marockanska supportrar som respektlöst och det har sedan dess ramlat in rasistiska kommentarer mot den franskfödde spelaren som gjort 53 A-landskamper för Elfenbenskusten.

På plattformen X tar nu Pépés spanska klubb Villarreal avstånd gällande rasismen mot sin spelare.

”Inom fotboll, precis som i livet, finns det ingen plats för rasism. Villarreal CF avvisar alla former av verbalt eller fysiskt våld och skickar sina bästa önskningar och styrka till vår spelare Nicolas Pépé, offer för rasistiska förolämpningar. Vi är med dig”.

Pépé själv har gått ut och försvarat sig där han menar att kommentaren om Marocko blivit taget ur sitt sammanhang och att han ser Marocko som en tuff motståndare i den kommande Afcon-turneringen som kickar i gång 21 december – med Marocko som värdland.