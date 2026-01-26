Stort biljettkaos – 3200 Bodø-supportrar drabbade

På onsdag spelar norska Bodø/Glimt borta mot Atlético Madrid.

Då har 3200 supportrar till bortalaget fått ”fel biljett”.

”Du MÅSTE använda den nya biljetten du får under tisdagen”, skriver klubben på sin hemsida.

Foto: Alamy

Under onsdagen väntar en mycket spännande uppgift för norska Bodø/Glimt som under förra veckan besegrade Manchester City på Aspmyra Stadion i Bodø.

Detta då man beger sig till den spanska huvudstaden för att gästa Atlético Madrid på Wanda Metropolitano.

Dit väntas också 3200 supportrar till det nordnorska laget befinna sig – där samtliga har tilldelats ”fel biljett”.

Det berättar Bodø/Glimt i ett pressutskick på sin hemsida,

”Sprid gärna budskapet till dina vänner och nära och kära som också ska till Madrid”, skriver Bodø/Glimt.

Att samtliga supportrar har tilldelats en ogiltig biljett ska bero på Atletico Madrids biljettsystem. Nu kommer de drabbade norrmännen få nya biljetter skickade till sin mail under tisdagen.

”Du MÅSTE använda den nya biljetten du får under tisdagen”, meddelar klubben.

Matchen mellan Atlético Madrid och Bodø/Glimt har avspark klockan 21.00 på onsdag.