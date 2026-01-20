Sensationell skräll – Bodö besegrade Manchester City

En sensationell Champions League-skräll är ett faktum denna tisdagskväll.

Bodö/Glimt besegrade Manchester City på hemmaplan.

Segersiffrorna blev klara 3–1.

Foto: Bildbyrån

Bodö/Glimt tog emot Manchester City i Champions League denna tisdagskväll och även om förhoppningarna var stora inför matchen, var det nog dock inte många som hade förväntat sig speciellt mycket av den norska storklubben. Men mycket skulle man få utav norrmännen ikväll.

I den 22:a minuten gav Kasper Høgh hemmalaget ledningen och bara två minuter senare så utökade han ledningen till 2–0, ett resultat som stod sig till halvtid.

Tidigt i den andra halvleken utökade Bodö på nytt, detta tack vare ett vackert mål från Jens Petter Hauge.

Manchester City skulle dock reducerade bara några minuter senare genom Rayan Cherki, men när man trodde att vändningen skulle påbörjas blev läget snabbt annorlunda, detta då Rodri blev utvisad bara minuter efter Citys reducering, detta efter två snabba varningar.

Bodö stod sedan emot och var vid ett par tillfällen nära att utökat sin ledning, men några fler mål blev det inte.

3–1 till Bodö blev slutresultatet i Norge denna tisdagskväll.