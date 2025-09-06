Suarez stängs av – efter hjärnsläppet

Luiz Suarez och hans Inter Miami förlorade amerikanska cupfinalen.

Efter matchen spottade uruguayanen på en säkerhetsansvarig.

Nu stängs han av i sex matcher.

Foto: Alamy

Luiz Suarez och Lionel Messis Inter Miami spelade amerikansk cupfinal mot Seattle Sounders.

Miami förlorade cupmatchen och efter slutsignal hamnade Suarez i blåsväder. Detta efter att ha spottat säkerhetsansvarige Gene Ramirez i ansiktet.

Efter händelsen gick uruguayanen ut och bad om ursäkt:

”Så fort matchen var slut hände saker som inte borde ha hänt, men det rättfärdigar inte min reaktion. Jag gjorde och jag ångrar det”, skrev han i ett uttalande.

Nu står det klart att Suarez sängs av i sex cupmatcher. Även Sergio Busquets stängs av, i två matcher.

Samtidigt får de båda spela vidare i ligan.