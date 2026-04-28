Spansk media: Barcelona intresserat av Lucas Bergvall

Tottenham Hotspur riskerar att åka ur Premier League.

Gör man det är FC Barcelonas sportchef Deco intresserad av fem spelare.

En av dessa är svenske Lucas Bergvall, enligt spanska Sport.

Foto: Alamy

Med fyra omgångar kvar av Premier League befinner sig Tottenham Hotspur på en 18:e-plats i tabellen, vilket innebär nedflyttning.

En spelare vars framtid i klubben har diskuterats flitigt under den senaste tiden är svenske Lucas Bergvall. Redan i vintras uppgavs klubbar som Chelsea och Aston Villa vara ute efter mittfältsstjärnan och på senare tid sägs även Arsenal ha gett sig in i jakten på Blågult-spelaren.

Innan mittfältaren flyttade från Stockholm till London uppgavs FC Barcelona vara intresserade av att värva honom. I och med kräftgången i den engelska högstaligan kan en flytt till Katalonien nu bli aktuell igen.

Enligt spanska Sport är storklubbens sportchef Deco intresserad av fem spelare i ”Spurs” i det fall att klubben degraderas från Premier League. Spelarna det handlar om är Pedro Porro, Micky van de Ven, Cristian Romero, Xavi Simons och Lucas Bergvall.

Enligt tidningen baseras intresset för svensken på: ”Hans ålder och potential, som åter har satt honom på Decos radar”.

Sport skriver även att Deco var på plats i London förra veckan för att ”sondera terrängen bland agenter” inför sommarfönstret.

Sedan Lucas Bergvalls ankomst till Tottenham Hotspur har han spelat 76 matcher i vilka han har svarat för två mål och nio assist.

