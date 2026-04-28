Svenskt glädjebesked: Johansson tillbaka för Stoke

Viktor Johansson hade inte spelat en match sedan den 29 december i fjol.

I går var han tillbaka för Stoke – och spelade 90 minuter för klubbens U21-lag.

Det skriver lokaltidningen Stoke Sentinel.

Det var i slutet av förra året som det svenska herrlandslagets målvakt, Viktor Johansson, senast spelade en match för Stoke City.

Sedan dess har 27-åringen dragits med en axelskada som har hållit honom borta från spel, fram tills i går.

Då var han, enligt Stoke Sentinel och Fotbollskanalen Headlines, tillbaka mellan stolparna och spelade en hel match för klubbens U21-lag mot Peterborough.

Matchen förlorade Johanssons lag men trots det var det ett glädjebesked för Graham Potters landslag inför sommarens VM.

Under sin fyra månader långa frånvaro missade Viktor Johansson bland annat Sveriges VM-playoff mot Ukraina och Polen.