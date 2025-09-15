Succé direkt för Tandberg: ”Enastående”

Cathinka Tandberg har bytt Hammarby mot Tottenham Hotspur.

Under söndagen slog hon till med sitt första mål i Londonklubben – ett långskott nästan från mittcirkeln.

– Modet att göra så är stort och det är vad hon är byggd av, säger Tottenhams tränare Martin Ho enligt Fotbollskanalen.

Cathinka Tandbergs andra säsong i Hammarby blev inte som den första.

Efter fjolårets succé så hade norskan det kämpigt med speltid under våren och sommaren, delvis på grund av skador men även att andra spelare valdes före.

I slutet av transferfönstret valde därför norskan att byta Hammarby mot Tottenham Hotspur och i Londonklubben har hon fått en smakstart på tillvaron.

Mot Everton under gårdagen fick hon göra debut och hon tackade för förtroendet genom att stå för ett fantastiskt mål.

Norskan fastställde slutresultatet till 2–0 genom att dra in ett långskott från nära mittcirkeln, detta efter att ha spelat fram till det första målet.

Målet och Tandberg hyllades sedan av Tottenhams tränare, Martin Ho.

– Modet att göra så är stort och det är vad hon är byggd av. Överlag var hennes insats enastående, säger han enligt Fotbollskanalen.

I nästa omgång ställs Londonklubben mot Manchester City, den matchen spelas på fredag.