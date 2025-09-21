Succé för Kafaji i startdebuten för Brighton

Rosa Kafaji briljerade i sin startdebut för Brighton i Women’s Super League.

Hon stod för både mål och assist när laget krossade West Ham med 4–1.

Den svenska landslagsspelaren Rosa Kafaji lånades från Arsenal till Brighton inför säsongen för att få mer speltid och erfarenhet på högsta nivå i England. Förra veckan fick hon sin första smak av spel i klubben med ett tio minuters inhopp mot Manchester City.

Under söndagen fick Kafaji förtroendet från start – och svarade på bästa sätt. Hon bidrog direkt i Brightons 4–1-seger mot West Ham med både mål och assist och spelade totalt 72 minuter innan hon ersattes av spanjorskan Carla Camacho.