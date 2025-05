Succé för Kralj på Island: ”Har hittat tillbaka till glädjen”

Anton Kralj bytte Sverige mot Island i vintras.

Nu gör han han och hans Vestri Ísafjördur stor succé.

– Jag trodde väl kanske inte att det skulle se ut såhär när jag kom hit, men vi har fått till ett bra lag och en tro på det vi gör, säger han till FotbollDirekt.

Anton Kralj valde inför säsongen att lämna svensk fotboll.

Flyttlasset gick då till isländska Vestri Ísafjördur och precis som här hemma i Sverige så är den isländska ligan i full gång.

Efter flera år i andra ligan så tog Vestri steget upp i den isländska högstaligan inför fjolårssäsongen.

Comeback-säsongen i högstaligan slutade med en elfteplats i ligan och således så var inte förväntningar inför årets säsong allt för höga, men efter de sex inledande omgångarna placerar man sig på andra plats med lika många poäng som serieledande Vikingur.

– Jag är såklart väldigt nöjd för egen del och för laget. Jag trodde väl kanske inte att det skulle se ut såhär när jag kom hit, men vi har fått till ett bra lag och en tro på det vi gör, så det är nog därför vi är där vi är, säger Anton Kralj till FotbollDirekt.

Den 27-årige svensken har inlett säsongen starkt.

Han har varit given i under de inledande omgångarna och det är klart och tydligt att hans första tid på Island kan beskrivas som succé.

– Såklart är jag väldigt nöjd med starten, jag kom hit för att så spela och få upp nya ögon och det har jag lyckats med hittills.

– Spelat varenda match, varenda minut och jag tycker att jag har gjort det bra i matcherna, så det är bara att fortsätta att göra det bra.

När Kralj skrev på för Vestri skrevs enbart ett ettårskontrakt.

I sommar är han alltså fri att förhandla med andra klubbar inför framtiden, men just framtiden är ingenting han fokuserar speciellt mycket på just nu.

– Just nu så har jag inte så mycket tankar på det, just nu vill jag bara spela fotboll det var därför jag kom hit. För att få tillbaka glädjen och den har jag hittad tillbaka till nu, så det är bara att fortsätta köra och sedan får man ta allt sådant när säsongen är över eller när agenten kommer, just nu fokuserar jag bara på att spela här och göra det så bra som möjligt.

Fotbollsmässigt är vardagen ganska lik för Kralj, han berättar att det är styrketräning på förmiddagarna och fotbollsträningar efter lunch.

Samtidigt är inte fotbollen allt, det finns ett liv utanför också i det isländska samhället Ísafjörður som endast har omkring 2700 invånare.

Tittar man på bilder på samhället så ser det verkligen idylliskt ut, men än så länge har 27-åringen inte upplevt allt för mycket utanför planen.

Något han dock har fått uppleva är havsfiske och även där imponerar han.

– Jag har inte upplevat så mycket, men jag har varit ute lite på havet med några lagkamrater. Det är några som har båt så vi har varit ute och fiskat lite. Så det är väl mest det, annars har man tagit det lugnt hemma, man kan inte hitta på så mycket.

Hur var du vid själva fisket då, var det succé där också?

– Där var jag också succé faktiskt, måste få skryta lite, säger Kralj med ett skratt.

När Kralj precis hade skrivit på för Vestri lovade han att fira en skrällartad ligatitel med den isländska delikatessen fermenterad haj.

Efter succéstarten så visar han att han är en man av sitt ord, även om mycket fotboll är kvar att spela innan det blir någon ligatitel.

– Hahaha, det kan ju bli så men det är lite tidigt att säga, som det ser ut nu så ser det ut som att jag måste göra det jag har lovat, avslutar 27-åringen.