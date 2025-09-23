Succé för svensken – målskytt med alla avslut på mål

Oscar Sjöstrand har fått en finfin start i SC Cambuur.

Svensken har gjort fyra mål på sju matcher i den nederländska klubben.

Faktum är att han gjort mål med alla skott han tagit som gått på mål.

Foto: Alamy

Oscar Sjöstrand valde i somras att lämna Sandvikens IF för nederländska SC Cambuur.

Den unge svensken har fått förtroende direkt i den nederländska klubben och han har också levererat en hel del.

Hittills har det blivit fyra mål på sju matcher för 20-åringen, men det är inte det mest anmärkningsvärda, utan det som sticker ut mest är att Sjöstrand gjort mål med alla skott han tagit som gått på mål i ligan.

4/4 – Oscar Sjöstrand found the net with 100 percent of his shots on target in the Keuken Kampioen Divisie 2025-26 (4/4), while also being the player with the most goals among those who converted each of their shots on target this season. Show-off. pic.twitter.com/YVbkFdD5xm — OptaJohan (@OptaJohan) September 22, 2025

SC Cambuur placerar sig på trejdeplats i den nederländska andradivisionen efter sju spelade omgångar.