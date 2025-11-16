Succé igen – första Liverpool-spelaren på fem år
Beata Olsson blev målskytt igen.
Svenskan har gjort mål i tre raka matcher – som första Liverpool-spelare sedan 2020.
Succén fortsätter för Beata Olsson, 24. Svenskan hade gjort mål i två raka ligamatcher för Liverpool, och under söndagen kom nästa i raden.
Anfallaren kvitterade matchen mot Chelsea efter dryga halvtimmen spelad. Då blev Olsson den första Liverpool-spelaren att göra mål i tre raka matcher i Women’s Super League sedan Rachel Furness gjorde det i februari 2020.
Liverpool är i skrivande stund jumbo i WSL.
