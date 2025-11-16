Prenumerera

Foto: Alamy

Succé igen – första Liverpool-spelaren på fem år

Fredrik de Ron
Webbredaktör
Beata Olsson blev målskytt igen.
Svenskan har gjort mål i tre raka matcher – som första Liverpool-spelare sedan 2020.

Liverpools Beata Olsson (till höger) firar sitt lags första mål i matchen under Barclays Women’s Super League-matchen på St Helens Stadium i Liverpool. Bilddatum: söndag den 16 november 2025.
Succén fortsätter för Beata Olsson, 24. Svenskan hade gjort mål i två raka ligamatcher för Liverpool, och under söndagen kom nästa i raden.

Anfallaren kvitterade matchen mot Chelsea efter dryga halvtimmen spelad. Då blev Olsson den första Liverpool-spelaren att göra mål i tre raka matcher i Women’s Super League sedan Rachel Furness gjorde det i februari 2020.

Liverpool är i skrivande stund jumbo i WSL.

