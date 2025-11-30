Prenumerera

Foto: Alamy

Succén i natt: Messi bäst någonsin

Fredrik de Ron
Lionel Messi, 38, låg bakom ett av Inter Miamis mål i natt.
Då blev den argentinska stjärnan meste målmakare – någonsin.
Miami besegrade New York City och tog sig till MLS-finalen.

Foto: Alamy

Det var under natten till söndag (svensk tid) som Inter Miami fullständigt körde över New York City FC i konferens-finalen på östkusten. Det David Beckham-ägda Florida-laget vann med hela 5–1 och tog sig därmed till MLS-finalen där Vancouver Whitecaps väntar.

Tadeo Allende blev stor mathjälte med ett final-hattrick, men det var en landsman till den argentinske yttern som stal alla rubriker. Den tidigare Barcelona– och PSG-stjärnan Lionel Messi låg nämligen bakom ett av Inters fem mål, och gjorde med det sin 405:e assist i karriären.

Anfallaren Lionel Messi (10) i Inter Miami håller upp trofén medan Inter Miami-spelarna firar segern i en östra konferensfinalmatch i MLS mot New York City FC, lördagen den 29 november 2025, i Fort Lauderdale, Florida.
Foto: Alamy

Målpassningen krönte Messi till meste målskapare någonsin. Den 38-åriga argentinaren tog sig förbi Ferenc Puskás på 404 assist.

