Succén i natt: Messi bäst någonsin

Lionel Messi, 38, låg bakom ett av Inter Miamis mål i natt.

Då blev den argentinska stjärnan meste målmakare – någonsin.

Miami besegrade New York City och tog sig till MLS-finalen.

Foto: Alamy

Det var under natten till söndag (svensk tid) som Inter Miami fullständigt körde över New York City FC i konferens-finalen på östkusten. Det David Beckham-ägda Florida-laget vann med hela 5–1 och tog sig därmed till MLS-finalen där Vancouver Whitecaps väntar.

Tadeo Allende blev stor mathjälte med ett final-hattrick, men det var en landsman till den argentinske yttern som stal alla rubriker. Den tidigare Barcelona– och PSG-stjärnan Lionel Messi låg nämligen bakom ett av Inters fem mål, och gjorde med det sin 405:e assist i karriären.

Foto: Alamy

Målpassningen krönte Messi till meste målskapare någonsin. Den 38-åriga argentinaren tog sig förbi Ferenc Puskás på 404 assist.

🚨 Official: Lionel Messi becomes the player with most assists in football history.



🥇 Leo Messi — 4️⃣0️⃣5️⃣

🥈 Ferenc Puskas — 4️⃣0️⃣4️⃣

🥉 Pelé — 3️⃣6️⃣9️⃣ pic.twitter.com/C1OPMmNK01 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2025