Succén i natt: Messi bäst någonsin

Lionel Messi, 38, låg bakom ett av Inter Miamis mål i natt.
Då blev den argentinska stjärnan meste målmakare – någonsin.
Miami besegrade New York City och tog sig till MLS-finalen.
Det var under natten till söndag (svensk tid) som Inter Miami fullständigt körde över New York City FC i konferens-finalen på östkusten. Det David Beckham-ägda Florida-laget vann med hela 5–1 och tog sig därmed till MLS-finalen där Vancouver Whitecaps väntar.
Tadeo Allende blev stor mathjälte med ett final-hattrick, men det var en landsman till den argentinske yttern som stal alla rubriker. Den tidigare Barcelona– och PSG-stjärnan Lionel Messi låg nämligen bakom ett av Inters fem mål, och gjorde med det sin 405:e assist i karriären.
Målpassningen krönte Messi till meste målskapare någonsin. Den 38-åriga argentinaren tog sig förbi Ferenc Puskás på 404 assist.
