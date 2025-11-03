Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Sundgren talar ut om riggade matcher: ”Skämdes som en hund”

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Daniel Sundgren, 34, upplevde riggade matcher i Grekland.
Nu berättar Degerfors-spelaren om sina upplevelser.
– Man gick ut och skämdes som en hund, säger han i podcasten ”Lundh”.

250824 Degerfors Daniel Sundgren under värmningen inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Degerfors och AIK den 24 augusti 2025 i Degerfors.
Foto: Bildbyrån

Daniel Sundgren har vänt hem till Sverige och Degerfors efter många långa år i utlandet. Säsongen 2024/25 spenderade den 34-åriga ytterspringaren i Volos i Grekland, och det var där som han fick uppleva riggade och uppgjorda matcher.

I en intervju i podcasten ”Lundh” berättar Sundgren att vissa av Volos matcher var uppgjorda på förhand, även om varken han själv eller lagkamraterna var inblandade i riggningen.

– Det är knappt så jag kan nämna det alltså. I omklädningsrummet innan match fick man höra att ”idag ska du inte ska ta bollen” och ”idag kommer han och han att bli nedrivna i straffområdet, så vi kommer att få straff med oss”, säger han.

”Fick ångestattack”

Högerbacken får frågan om huruvida han sa något till någon om de uppgjorda matcherna.

– Till spelare sa jag. Sedan kunde man inte öppna munnen mot de som bestämde, det är de som ger en lön liksom. Men det är klart att man gick ut och skämdes som en hund, säger han.

Daniel Sundgren #21 i Aris under fotbollsmatchen mellan PAOK och Aris i slutspelen av Super League Greece, på Toumba-stadion i Thessaloniki, Grekland, den 10 maj 2021. Thessaloniki-derbyt, ”el clásico”, mellan de två lokala rivaliserande fotbollsklubbarna. Idrottsarenorna runt om i Grekland är tomma på grund av de strikta restriktionerna under Covid-19-pandemin, vilket förbjuder fans att närvara och resulterar i matcher inför stängda dörrar.
Sundgren i Aris, 2021. Foto: Alamy.

Upplevelserna i Grekland satte psykiska spår hos Sundgren.

– Ja, det var surrealistiskt. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Det slutade med att jag fick ångestattacker. När jag väl vände hem till Degerfors och landade i Sverige fick jag åka till sjukhus första dagen. Jag hade en sådan klump i magen och jag fick ångestattack på riktigt, berättar han i podcasten.

Daniel Sundgren vände hem till Sverige från Volos i somras.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt