Daniel Sundgren, 34, upplevde riggade matcher i Grekland.

Nu berättar Degerfors-spelaren om sina upplevelser.

– Man gick ut och skämdes som en hund, säger han i podcasten ”Lundh”.

Foto: Bildbyrån

Daniel Sundgren har vänt hem till Sverige och Degerfors efter många långa år i utlandet. Säsongen 2024/25 spenderade den 34-åriga ytterspringaren i Volos i Grekland, och det var där som han fick uppleva riggade och uppgjorda matcher.

I en intervju i podcasten ”Lundh” berättar Sundgren att vissa av Volos matcher var uppgjorda på förhand, även om varken han själv eller lagkamraterna var inblandade i riggningen.

– Det är knappt så jag kan nämna det alltså. I omklädningsrummet innan match fick man höra att ”idag ska du inte ska ta bollen” och ”idag kommer han och han att bli nedrivna i straffområdet, så vi kommer att få straff med oss”, säger han.

”Fick ångestattack”

Högerbacken får frågan om huruvida han sa något till någon om de uppgjorda matcherna.

– Till spelare sa jag. Sedan kunde man inte öppna munnen mot de som bestämde, det är de som ger en lön liksom. Men det är klart att man gick ut och skämdes som en hund, säger han.

Sundgren i Aris, 2021. Foto: Alamy.

Upplevelserna i Grekland satte psykiska spår hos Sundgren.

– Ja, det var surrealistiskt. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Det slutade med att jag fick ångestattacker. När jag väl vände hem till Degerfors och landade i Sverige fick jag åka till sjukhus första dagen. Jag hade en sådan klump i magen och jag fick ångestattack på riktigt, berättar han i podcasten.

Daniel Sundgren vände hem till Sverige från Volos i somras.