Supporter död under Championshipmatch

En supporter till Championship-laget Charlton har dött.

Detta skedde under en match mot Portsmouth under lördagen.

”Vi är förkrossade”, skriver klubben på sin hemsida.

Foto: Alamy

Det var under matchen mellan Charlton och Portsmouth i Championship under lördagen som spelet pausades till följd av ett medicinskt nödläge på läktaren.

En tid senare bekräftade hemmalaget att en supporter har dött på läktaren till följd av ett sjukdomsfall.

Den avlidne supportern fick först behandling på The Valley, som arenan heter, och fördes senare till sjukhus. Personens liv gick dock inte att rädda.

Matchen mellan Charlton och Portsmouth har avbrutits och kommer att spelas klart vid ett senare tillfälle.