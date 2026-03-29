Svensk oro – Asllani utburen på bår

En potentiell smäll för det svenska damlandslaget.

Kosovare Asllani blev utburen på bår under söndagens WSL-match.

Under söndagen ställdes West Ham och London City Lionesses mot varandra i Women’s Super League.

I den 67 minuten byttes svenskstjärnan Kosovare Asllani in för Lionesses. I slutet av matchen såg Asllani ut att vrida till vänster knä när hon försökte göra en brytning.

Den svenska landslagskaptenen grinade illa och fick vård på planen innan hon bars ut på bår.

Som lagkapten för landslaget är det en stor oro inför VM-kvalmatcherna mot Danmark och Serbien den 14 och 18 april.