Svensk succé i Aberdeens seger

Aberdeen gick mot ett bottennapp.

Då stod svenskarna Kenan Bilalovic och Jesper Karlsson för två mål och vände matchen.

Foto: Alamy

Aberdeen fick en tuff inledning på säsongen i Premiership. Nu ligger laget i mitten av tabellen och under söndagen ställdes de mot Kilmarnock. Det såg länge ut att bli förlust för Jimmy Thelins gäng men det ändrade två svenskar på.

Kenan Bilalovic, som anslöt från IFK Värnamo i somras, kvitterade i den 79:e minuten. Drygt fem minuter senare vände Jesper Karlsson från straffpunkten.

Matchen slutade 2–1 till Aberdeen som ligger på en sjätte plats i tabellen.