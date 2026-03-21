Svenska doldisen kan nå La Liga redan i år

SOLNA. Simon Eriksson spelade 2024 i FC Stockholm.

Till sommaren kan han vara La Liga-spelare.

– Häftig resa, häftig utveckling, konstaterar U21-landslagets förbundskapten Daniel Bäckström om Racing Santander-målvakten.

Tidigare har har Bäckström lyft fram André Picornells framfart i portugisiska Gil Vicente.

Nu har U21-landslagets förbundskapten även en målvakt i Spanien.

I vintras lämnade Simon Eriksson Elfsborg för spel i Racing Santander. Den grönvita klassikerklubben där svenskarna Olof Mellberg, Markus Rosenberg och Kennedy Bakircioglü tidigare huserat stormar mot La Liga.

Efter 30 omgångar i spanska andraligan har serieledande Racing sju poängs marginal ner till trean Almeria som innehar den första av totalt fyra kvalplatser.

Eriksson som 2024 spelade i FC Stockholm kan alltså vara en La Liga-spelare till sommaren.

– Häftig utveckling. Från att han fick möjligheten att spela i Elfsborg har han gjort det väldigt bra, säger Daniel Bäckström till FotbollDirekt och fortsätter:

– Att han landar den här typen av flytt i vintras där han går till en klubb som verkligen slåss om någonting, det känns jättespännande. Nu ska de reda ut våren och lyckas de ta klivet upp, ja då pratar vi spel på riktigt hög nivå. En häftig resa.

19-årige Eriksson har sedan ankomsten till Kantabrien vid norra Spaniens kust fått nöja sig med en plats på bänken i samtliga åtta ligamatcher som hunnits spelas i Segundan.

I U21-landslaget väntas han fortsatt få göra detsamma då det varit Elis Bishesari som varit Bäckströms förstaval i EM-kvalet.

– Jag var glad att se Elis tillbaka i målet senast mot Sirius. Jag har tre fina alternativ i mål, tre toppalternativ verkligen.