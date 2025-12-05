Svenska tränarna har fått nog i Irak 

Tidigare i år tog svenskarna Yasin Aras och Dali Savic över den irakiska klubben Newroz SC.

Nu lämnar duon klubben.

– Det stämmer att vi har brutit våra avtal, säger Savic till FotbollDirekt.

I början av augusti fick vi två blågula tränare i Iraks högstaliga.

Yasin Aras och Dali Savic, som tidigare hade jobbat ihop i Dalkurd, fick mycket överraskande ett uppdrag i klubben Newroz.

Nu har båda hoppat av sitt uppdrag i förtid.

Yasin gjorde det redan för två månader sedan – medan Savic har fortsatt fram till nu innan han kände sin situation ohållbar.

– Det stämmer att vi har brutit våra avtal. Jag har kämpat på men det är inte sig likt utan Yasin, säger Savic till FotbollDirekt och fortsätter:

– Klubben vill att jag skulle komma tillbaka i slutet av december då vi har haft ett kort uppehåll i ligan och jag har varit en sväng hemma i Sverige. Men en ny huvudtränare har tagit över och har tagit med sig en egen assistent, så jag känns lite som femte hjulet.

Hur ser du på framtiden?

– Men jag är nyfiken och motiverad att fortsätta på något annat håll framöver och hoppas att något dyker upp under vintern.

Dali Savic. Foto: Bildbyrån




