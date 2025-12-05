Svenska tränarna har fått nog i Irak
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Tidigare i år tog svenskarna Yasin Aras och Dali Savic över den irakiska klubben Newroz SC.
Nu lämnar duon klubben.
– Det stämmer att vi har brutit våra avtal, säger Savic till FotbollDirekt.
I början av augusti fick vi två blågula tränare i Iraks högstaliga.
Yasin Aras och Dali Savic, som tidigare hade jobbat ihop i Dalkurd, fick mycket överraskande ett uppdrag i klubben Newroz.
Nu har båda hoppat av sitt uppdrag i förtid.
Yasin gjorde det redan för två månader sedan – medan Savic har fortsatt fram till nu innan han kände sin situation ohållbar.
– Det stämmer att vi har brutit våra avtal. Jag har kämpat på men det är inte sig likt utan Yasin, säger Savic till FotbollDirekt och fortsätter:
– Klubben vill att jag skulle komma tillbaka i slutet av december då vi har haft ett kort uppehåll i ligan och jag har varit en sväng hemma i Sverige. Men en ny huvudtränare har tagit över och har tagit med sig en egen assistent, så jag känns lite som femte hjulet.
Hur ser du på framtiden?
– Men jag är nyfiken och motiverad att fortsätta på något annat håll framöver och hoppas att något dyker upp under vintern.
Den här artikeln handlar om: