Foto: Bildbyrån

Svenska tränarna har fått nog i Irak 

Ola Gustavsson
Tidigare i år tog svenskarna Yasin Aras och Dali Savic över den irakiska klubben Newroz SC. 
Nu lämnar duon klubben. 
– Det stämmer att vi har brutit våra avtal, säger Savic till FotbollDirekt. 

I början av augusti fick vi två blågula tränare i Iraks högstaliga.

 Yasin Aras och Dali Savic, som tidigare hade jobbat ihop i Dalkurd, fick mycket överraskande ett uppdrag i klubben Newroz.

Nu har båda hoppat av sitt uppdrag i förtid. 

Yasin gjorde det redan för två månader sedan – medan Savic har fortsatt fram till nu innan han kände sin situation ohållbar.

– Det stämmer att vi har brutit våra avtal.  Jag har kämpat på men det är inte sig likt utan Yasin, säger Savic till FotbollDirekt och fortsätter:
– Klubben vill att jag skulle komma tillbaka i slutet av december då vi har haft ett kort uppehåll i ligan och jag har varit en sväng hemma i Sverige. Men en ny huvudtränare har tagit över och har tagit med sig en egen assistent, så jag känns lite som femte hjulet.

Hur ser du på framtiden? 
– Men jag är nyfiken och motiverad att fortsätta på något annat håll framöver och hoppas att något dyker upp under vintern.

Dali Savic. Foto: Bildbyrån


