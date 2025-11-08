Svenskbekante Oudenne målskytt för Hannover

Kolja Oudenne gjorde sitt första mål i 2. Bundesliga när Hannover ställdes mot Darmstadt.

Den svenskbekanta 23-åringen satte ledningsmålet i lördagens match.



Kolja Oudenne, med svensk-belgisk mamma och tre U16-landskamper för Sverige, fortsätter att ta steg i Hannover. Vänsteryttern föddes och fostrades i Tyskland, men har fortfarande kopplingar till svensk fotboll genom sina ungdomslandslagsmeriter.

Under lördagens möte med Darmstadt slog 23-åringen till med sitt första mål i den tyska andraligan, när han satte 2–1 för Hannover. Inför matchen hade Oudenne noterats för en assist på fem framträdanden den här säsongen.

Målet blir därmed hans första fullträff i 2. Bundesliga – och ett kvitto på hans ökande betydelse i laget.