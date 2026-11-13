Svensken prisas efter succémånaden

Kim Hellberg har utsetts till månadens tränare i Championship.

I oktober tog hans Middlesbrough fyra segrar och en oavgjord.

Laget ligger nu tvåa i ligan.

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Det blev en lyckad oktober för Kim Hellberg och Middlesbrough. Laget besegrade Wolves, Stoke, Bolton och Charlton och spelade oavgjort mot Cardiff. Nu belönas svensken med priset som månadens tränare i Championship.

Efter 15 omgångar ligger Boro tvåa i tabellen, på samma poäng som serieledande Birmingham.

Hellberg har också nyligen kopplats ihop med tränarjobbet i Crystal Palace. Klubben sparkade Pierre Sage i går, och nu ser Thomas Frank ut att ta över.