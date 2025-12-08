Svenskens succé i Norge – nu prisad för sin säsong

Zinedin Smajlović har stått för en imponerande debutsäsong i Sandefjord.

Nu har den unge mittbacken också prisats för sina insatser.

Han är nämligen årets U21-spelare enligt statistikföretaget Fotmob.

Foto: Alamy/ Skärmbild från Instagram.

Zinedin Smajlović ryktades till Djurgårdens IF inför den gånga säsongen, men det blev ingen fortsättning för mittbacken i Sverige utan flyttlasset gick istället till Norge och Sandefjord.

Sandefjord stod för en mycket stark säsong och slutade på femteplats i den norska högstaligan och en starkt bidragande faktor var den 21-årige mittbacken.

Smajlović noterades för två mål och två assist på 26 matcher den gångna säsongen och nu har han också prisats för sina fina insatser, detta av statistikföretaget Fotmob.

21-åringen är nämligen den U21-spelare som haft högst snittbetyg genom säsongen och således har han tilldelats pris som årets U21-spelare.

”Vi gratulerar Zinedin Smajlovic från Sandefjord till att ha blivit utsedd till årets U21-spelare med ett snittbetyg på 7,45”, skriver företaget via sin Instagram.