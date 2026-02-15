Svenskmötet mellan Arsenal och Brighton inställt

Svenskmötet mellan Arsenal och Brighton är inställd.

Klubbarna kan under söndagen meddela att planen inte håller.

Foto: Bildbyrån

Brighton skulle ta emot Arsenal under söndagseftermiddagen men nu meddelar klubbarna att matchen ställs in.

Efter en besiktning av planen så kommer beslutet att planen inte håller efter regn. Inlånade Rosa Kafaji skulle ställas mot sin klubb Arsenal och möta landslagskollegorna Stina Blackstenius och Smilla Holmberg.

Matchens skjuts därför upp men nytt datum är ännu inte bestämt.