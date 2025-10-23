Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Sverige ställs mot Skottland – så ställer Blågult upp

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Det svenska U23-landslaget ställs mot Skottland denna torsdagskväll.
Inför matchen så har nu startelvan släppts.

Foto: Bildbyrån

Det svenska U23-landsalget spelar ikväll premiär i WU23 Friendlies mot Skottland.
Inför kvällens möte så har nu startelvan släppts.

Björklund – Bergström – Reidy – Andersson – Wijk – Pelgander – Sprung – Renmark – Björck – Nildén – Wangerheim.

Matchen drar igång vid 20:00.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt