Sverige ställs mot Skottland – så ställer Blågult upp

Det svenska U23-landslaget ställs mot Skottland denna torsdagskväll.

Inför matchen så har nu startelvan släppts.

Foto: Bildbyrån

Det svenska U23-landsalget spelar ikväll premiär i WU23 Friendlies mot Skottland.

Inför kvällens möte så har nu startelvan släppts.

Björklund – Bergström – Reidy – Andersson – Wijk – Pelgander – Sprung – Renmark – Björck – Nildén – Wangerheim.

Matchen drar igång vid 20:00.