Svettigt för Swedbergs Celta – räddades av straffar

UE Sant Andreu skulle bli en munsbit i Copa del Rey för Williot Swedbergs Celta Vigo.

Men svensken och de andra La Liga-spelarna fick det svettigt mot det spanska division 4-laget och tog sig först vidare i cupspelet genom ett straffdrama.

Foto: Alamy

Carl Starfelt saknades, men forne Bajenspelarna Joseph Aidoo och Williot Swedberg fanns med på planen när Celta Vigo i går kväll tog sig an Barcelona-laget UE Sant Andreu från spanska fjärdeligan.

Och precis som för Valencia under gårdagskvällen blev det svettigt för Celta-spelarna. Efter 0-0 under ordinarie tid tog UE Sant Andreu ledningen i 103:e minuten. Där och då var Celta Vigo på väg mot ett megafiasko.

Två minuter senare kvitterade dock Borja Iglesias, men i 113:e minuten visades Celtas Carlos Dominguez ut och matchen gick till straffar.

Väl där var Celta kyligare från elva meter och brände inte en enda straff. Celta tog sig därmed vidare med nöd och näppe – och snacka om kontraster till helgen när Real Madrid på bortaplan väntar i ligaspelet.

– Vi ska försöka ta de tre poängen, men det kommer att bli komplicerat, medger Hugo Alvarez för den galiciska tidningen La Voz de Galicia, samme Alvarez som var en av straffskyttarna i går.

– Jag försökte att vara så lugn som möjligt. Till slut lyckades vi gå vidare, det är det viktigaste.