Swedberg fina facit – kan gå om Alexander Isak

Williot Swedberg har gjort sin poängmässigt bästa säsong i Celta Vigo.

Snart kan han trumfa Alexander Isaks bästa säsong i Spanien.

Williot Swedberg har så här långt svarat för 15 poäng (nio mål och sex assist) i alla tävlingar för sitt Celta Vigo. Sett till poängskörden i La Liga ligger Swedberg på en fjärdeplats i lagets interna liga.

Det är redan nu Swedbergs överlägset bästa facit sedan han anslöt till Celta från Hammarby 2022. Man han kan också slå en annan svensks bästa instats i den spanska fotbollen.

Om 22-åringen gör fem poäng till innan säsongen är över kommer han slå Alexander Isaks bästa notering från 2020/21. Den svenska anfallaren gjorde då 19 poäng (17 mål och två assist) för Real Sociedad i alla tävlingar.

Williot Swedberg har redan slagit John Guidettis personbästa. Anfallaren nåde tolv poäng i samtliga tävlingar både säsongen 2015/16 och 2016/17, även det i Celta Vigos ljusblåa tröja.

Det återstår fyra matcher av året La Liga-säsong och det är även så många matcher som Swedberg har på sig att bräcka Isaks facit.