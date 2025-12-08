Swedberg hyllas efter succén: ”Den oväntade hjälten”

Två mål och matchhjälte mot Real Madrid.

Då hyllas Celta Vigos Williot Swedberg i den spanska pressen.

”Williot förvandlar fotboll till poesi”, skriver Atlantico.

Foto: Alamy

Under söndagen ställdes Celta Vigo mot Real Madrid i La Liga. Då klev inbytte Williot Swedberg fram och blev matchhjälte med två mål. Matchen slutade 2–0 till Celta Vigo efter att ”Los Blancos” fått totalt tre spelare utvisade.

Efter matchen hyllades svensken i den spanska pressen. Den stora tidningen Marca skriver att ”Williot Swedberg upprätthåller sin kärleksaffär med Real Madrid” och anspelar på att han nu gjort fyra mål mot det motståndet på fem matcher.

Även La Voz de Galicia trycker på Swedbergs fallenhet att göra mål på Real Madrid. Tidningen gav honom dessutom högst betyg i matchen av alla spelare.

”Två mål och en seger där den svenske landslagsspelaren var stjärnan i showen. Det verkade enkelt, med tanke på hur han besegrade Courtois två gånger”,skriver La Voz de Galicia.

Den oväntade hjälten

Den galiciska lokaltidningen Atlántico slog på den stora trumman efter Swedbergs dubbla kassar. Tidningen skriver att ”Williot förvandlar fotboll till poesi”. Svensken beskrivs som den oväntade hjälten vars namn skulle ”etsas i sten”.

”Ett mål för Celta. Ett mål i världsklass”, beskriver tidningen Swedbergs första mål.

Williot Swedbergs mål mot Real Madrid blev hans första på säsongen.







