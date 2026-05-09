Swedberg med ny assist – låg bakom seger mot Atletico
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Williot Swedberg fortsätter att leverera i Spanien.
I dag stod han för sin femte assist i La Liga.
Passningen till Borja Iglesias skulle även komma att bli matchavgörande.
Med en dryg månad kvar till VM fortsätter Williot Swedberg att leverera för sitt Celta Vigo.
I dag gästade det galiciska laget Spaniens huvudstaden Madrid – för ett möte med Atletico i La Liga.
När matchuret visade 62 minuter spelade svensken fram Borja Iglesias som snyggt chippade in bollen till 1-0 bakom Jan Oblak.
Det skulle visa sig bli matchens enda mål och Swedbergs nionde poäng i La Liga i år.
I tabellen återfinns Celta Vigo på en sjätteplats medan Atletico Madrid är fyra.
Den här artikeln handlar om: