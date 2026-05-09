Swedberg med ny assist – låg bakom seger mot Atletico

Williot Swedberg fortsätter att leverera i Spanien.

I dag stod han för sin femte assist i La Liga.

Passningen till Borja Iglesias skulle även komma att bli matchavgörande.

Med en dryg månad kvar till VM fortsätter Williot Swedberg att leverera för sitt Celta Vigo.

I dag gästade det galiciska laget Spaniens huvudstaden Madrid – för ett möte med Atletico i La Liga.

När matchuret visade 62 minuter spelade svensken fram Borja Iglesias som snyggt chippade in bollen till 1-0 bakom Jan Oblak.

Det skulle visa sig bli matchens enda mål och Swedbergs nionde poäng i La Liga i år.

I tabellen återfinns Celta Vigo på en sjätteplats medan Atletico Madrid är fyra.