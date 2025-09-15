Talar ut efter Bajen-uppbrottet: ”Fick inte chansen”

Jardell Kanga lämnade Hammarby för finska Ilves permanent i somras.

Talangen som gjort succé i Finland menar på att han aldrig riktigt fick chansen i Stockholmsklubben.

– Det är klart att jag känner att jag inte fick chansen i Hammarby, säger Kanga till Expressen.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Jardell Kanga hämtades in av Hammarby sommaren 2024, bara ett år senare så lämnade han klubben permanent för finska Ilves.

Speltiden i Hammarby var sparsam, men sedan flytten till Finland har han fått förtroende och gjort succé.

Hittills har det blivit totalt fyra mål och fem assist på 23 matcher i den finska toppklubben för Kanga, som nu uttalar sig om uppbrottet med Hammarby.

– Det är klart att jag känner att jag inte fick chansen i Hammarby, säger han till Expressen och utvecklar:

– Vi var på träningsläger inför säsongen. Jag hade bytt position till en mer sittande mittfältare och jag spelade två matcher på lägret, tyckte att jag gjorde det bra. Jag tycker att jag gjorde ett fantastiskt läger, det tyckte tränarna och alla i ledningen också. Sen när tävlingsmatcherna närmade sig så… det är svårt för mig att förklara. Jag känner att jag verkligen gav allt, att jag visade att jag kunde spela för Hammarby. Men jag är inte tränare, så då blir det svårt.

Kanga, som köptes loss i sommar efter att ha varit lånad till Ilves under våren, har kontrakt med den finska klubben över 2027.