Ten Hag om Ronaldo: ”Han sprang varken med eller utan boll”

Erik ten Hag riktar hård kritik mot Cristiano Ronaldo.

Han berättar om portugisens tid under honom i Manchester United.

– Han svek laget, och han svek mig, säger Ten Hag.

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Erik ten Hag har för första gången berättat öppet om sin tid med Cristiano Ronaldo i Manchester United. Holländaren tog över klubben sommaren 2022, ett år efter att Ronaldo hade återvänt till Old Trafford.

– Han svek laget, och han svek mig, eftersom vi planerade med honom. Jag flög till Portugal för att prata med honom om vad jag siktade på innan jag kom till United. Självklart är han en av de bästa i fotbollens historia. Jag respekterade honom mycket. Men vid den tidpunkten, som tränare, var jag tvungen att fatta ett rationellt beslut, säger Ten Hag i The Athletic.

Missade träningar

Enligt Ten Hag drog sig Ronaldo ur träningspass och fick inte upp pulsen till den nivå som krävdes när han väl tränade. Efter förlusten med 0–4 mot Brentford i augusti 2022, när tränaren lät spelarna springa straffrundor, sprang Ronaldo dessutom bara två av tre varv.

– Jag konfronterade honom med det här. Många gånger sa jag: ”Ronnie, alla vill jobba för dig för att få dig i rätt position, men om du inte kan ta dig själv in i straffområdet kan du inte göra mål.” Han klarade inte av det. Han sprang varken med eller utan boll. Anledningen var att han inte förberedde sig.

Ten Hag menar också att Ronaldo påverkade resten av truppen.

– Han sa till spelarna: ”Spara benen på träningen.” Jag förstår det när man är i toppform. Men först måste man träna sig själv till rätt formnivå.