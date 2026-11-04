Tennisikonen klar för Real Madrid

Real Madrid har fått en ny profil i klubbledningen.

Tennislegendaren Rafael Nadal föreslås till klubbens styrelse.

– Jag har tackat ja med stor entusiasm, skriver han.

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Real Madrid meddelade i dag, onsdag, att klubbens styrelse vill välja in Rafael Nadal. Beslutet ska godkännas av klubbens delegatförsamling den 21 november, och om det röstas igenom tar 40-åringen plats i styrelsen.

– Jag vill tacka president Florentino Pérez och styrelsen för att de föreslagit att jag ska bli en del av Real Madrids styrelse. Jag har tackat ja med stor entusiasm, en vilja att lära och en vilja att bidra med allt jag kan, skriver tennisikonen på X.

Nadal har alltid varit en stor Real Madrid-supporter och utsågs till hedersmedlem i klubben 2011. Det trots att hans farbror Miguel Ángel Nadal spelade för Barcelona mellan 1991 och 1999.

Under sin tenniskarriär vann han 22 Grand Slam-titlar, varav rekordmånga 14 i Franska öppna, och två OS-guld.

”För Real Madrid och alla madridistas är det en stor källa till stolthet att en person av hans sportsliga och mänskliga storlek blir en del av vår styrelse”, skriver klubben på deras hemsida.