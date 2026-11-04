Beskedet: Larsen lämnar Örebro SK

Örebro SK:s ordförande Lars Larsen ställer inte upp för omval.

Beskedet kommer mitt i klubbens kamp för att hålla sig kvar i Superettan.

– Det är inte schysst mot klubben, säger han till NA.

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Lars Larsen har varit ordförande i Örebro SK sedan december 2022, men nu har han meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval. Det meddelar klubben på sin hemsida.

Enligt klubben har Larsens arbetssituation förändrats under det senaste året, och det blir svårt för honom att kombinera hans ordinarie jobb med ordförandeuppdraget.

– Ska jag se till mitt eget bästa, men framför allt till ÖSK:s bästa, känner jag att jag inte kan fortsätta som ordförande. Det är inte schysst mot klubben. Det är framför allt inte schysst mot mig själv eller min familjesituation, säger han till NA.

Bottenstrid

Beskedet kommer mitt i en tuff avslutning på säsongen. ÖSK ligger på 13:e plats i Superettan, vilket i dag betyder kval mot ett lag från Ettan. Inför sista omgången, hemma mot Öster på lördag, har laget två poäng ner till Ljungskile på säker mark, men bara tre poäng till Brage på direkt nedflyttningsplats. Det är andra året i rad som klubben kämpar för att hålla sig kvar.

– Det går inte att sticka under stolen med att vi resultatmässigt inte har kommit dit jag hade önskat från början.

När säsongen är slut håller klubben en extra föreningsstämma, där en ny ordförande ska väljas för både föreningen och bolaget.