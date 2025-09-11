The Athletic: Premier League-kvalet kan utökas

Premier League-kvalet kan utökas och ändras om.

The Athletic rapporterar kvalspelet kan uttalas från fyra till sex lag.

Foto: Alamy

Från Championship tar sig tre klubbar upp till Premier League varje säsong.

Två klubbar går upp direkt, det vill säga ettan och tvåan. Sedan ställs trean, fyran, femman och sexan mot varandra i ett kvalspel.

Detta kvalspel kan nu komma att göras om och utökas med två ytterligare lag.

The Athletic rapporterar att English Football League överväger att addera sjuan och åttan i detta kvalspel.

Kvalspelet skulle då utformas genom kvartsfinaler där femman ställs mot åttan och sexan mot sjuan. Vinnarna av de respektive matcherna skulle sedan ställas mot trean respektive fyran i semifinal.

Förslaget ska ses som något positivt bland Championship-klubbarna och stödet till förslaget ska vara brett.