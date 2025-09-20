Thelin pressad i Aberdeen: ”Alla har åsikter”

Aberdeen har haft en svag inledning på säsongen.

Nu uppges svenske tränaren Jimmy Thelin vara i en knivig sits.

– Vi måste visa identiteten som vi vill visa, säger han enligt Daily Record.

Foto: Alamy

Aberdeen har inlett säsongen på sämsta möjliga sätt och ligger sist i den skotska ligan. Nu har det börjat bli frustrerat, från olika håll, mot tränaren Jimmy Thelin.

Samtidigt försöker svensken att reflektera över var fokuset behöver ligga för att vända den negativa trenden.

– Om det är stormigt ibland, så är det var det är inom den här branschen. Därför är sporten så stor, för den fångar allting inom en människa: känslan, gemenskapen, ivern. Det betyder så mycket för så många, säger han enligt Daily Record.

Han fortsätter:

– Därför är det inte konstigt att känslorna finns där när saker inte går exakt som man hoppas på. Men när man jobbar som tränare eller spelare måste man fokusera och göra jobbet bra.

– Bli inte distraherad av brus eller åsikter. Alla har åsikter, alla är på något sätt ihopkopplade, så mitt jobb är att göra laget och spelarna bättre. Vi måste visa identiteten som vi vill visa. Därför var jag så tydlig med intensiteten i matcherna mot Falkirk och Livingston, det var inte tillräckligt bra.

Thelin avslutar med att han förstår att det kommer att finnas missnöje mot honom.

– Jag respekterar känslorna och respekterar alltid våra supportrar.

