Thomas Partey förklarar sig oskyldig till fem fall av våldtäkt
Thomas Partey befinner sig i London för närvara under en rättegång.
Detta då han står åtalad för fem fall av våldtäkt och ett fall av sexuellt ofredande.
Enligt Daily Mail har Villarreal-mittfältaren förklarat sig oskyldig till samtliga brott.
Den förre Arsenal-spelaren Thomas Partey står åtalad för fem fall av våldtäkt och ett fall av sexuellt ofredande. Detta från tre olika kvinnor.
Under onsdagen, en dag efter Tottenhams Champions League-match mot Villarreal, infann sig 32-åringen i London för rättegång.
Då skriver bland annat Daily Mail att Villarreal-spelaren har förklarat sig oskyldig till samtliga åtalspunkter.
Händelserna som Partey står åtalad för ska ha ägt rum mellan 2021 och 2022, då mittfältaren spelade för Arsenal.
Thomas Partey spelade 52 matcher för ”Gunners” förra säsongen.
