Thuram nobbar brodern: ”Kommer aldrig gå till Inter”

Juventus-stjärnan Khephren Thuram har ryktats till Inter.

Men någon återförening med storebror Marcus blir det inte.

– Vi spelar tillsammans i Frankrike, det räcker, säger Khephren Thuram till La Gazzetta dello Sport.

Foto: Alamy

Khephren Thuram, 24, har tillhört Juventus sedan 2024. På senare tid har mittfältaren kopplats ihop med en flytt till ligakonkurrenten och stora rivalen Inter.

Värt att notera är att Khephrens äldre bror Marcus Thuram, som också är mittfältare, huserar i Inter. I en intervju med tidningen La Gazzetta dello Sport menar Khephren Thuram att han inte kommer att lämna Juventus för att bli lagkamrat med sin storebror.

– Inte i Juve. Marcus har sitt eget lag. Vi spelar tillsammans i Frankrike, det räcker, säger Khephren Thuram och fortsätter:

– Man kan inte hänga med i alla rykten. Jag trivs i Juve och skulle aldrig gå till Inter.

Förutom att Thuram ryktas till Inter har han kopplats ihop med andra utländska klubbar. Kontraktet med Juventus löper ut 2029 och han har ingen plan på att lämna.

– Jag är i Juve och jag vill börja vinna titlar för att skriva klubbens historia.