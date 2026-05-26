Tidigare Southampton-talang död – blev 21 år gammal

Tragiska nyheter har nått fotbollsvärlden.

Den nigerianska talangen Victor Udoh har avlidit endast 21 år gammal.

Det rapporterar belgiska Nieuwsblad.

Foto: Bildbyrån

Victor Udoh tillhörde Southampton under säsongen 2024/25 utan att spela några matcher. Han värvades till Premier League-klubben från belgiska Royal Antwerp, där han gjorde totalt 28 framträdanden under två säsonger.

Under sin första säsong i Belgien var han lagkamrat med svensken Jacob Ondrejka, numera i Parma.

Nu rapporterar belgiska Nieuwsblad, som refererar till ”nigerianska nyhetssajter”, att Udoh har avlidit i Nigerias huvudstad Abuja. Den exakta dödsorsaken är inte fastställd, men enligt tidningen skedde det under ”misstänksamma omständigheter”.

Udoh tillhörde tjeckiska Dynamo České Budějovice sedan oktober 2025. Nigerianen spelade aldrig någon match för klubben.

Anfallarens tidigare klubbar skickar nu sina kondoleanser till hans närstående.

”Våra tankar är hos Victors familj, vänner och närstående. Vi önskar dem all styrka, stöd och värme under denna särskilt svåra period”, skriver Royal Antwerp på sitt X-konto.

Southampton har publicerat ett liknade utalande.

”Alla i Saints skickar sina tankar till Victors nära och kära under denna oerhört svåra stund”, skriver klubben på X.

Victor Udoh blev 21 år gammal.