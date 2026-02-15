Tottenham med storvinst – före detta Bajen-spelarnas succé

Aston Villa tog emot Tottenham.

Slutresultatet blev 3–7 efter målkalas.

Foto: Bildbyrån

Tottenham vann med 7–3 mot Aston Villa. Målskyttarna bestod till stor del av före detta damallsvenska spelare och många har en sak gemensamt. nämligen Hammarby IF.

Norksan Signe Gaupset startade målkalaset med matchens första mål för Tottenham efter tio minuter spel. Aston Villa kvitterade bara minuter efter genom Kirsty Hanson men sen drog Tottenham ifrån.

I andra halvlek kunde Bethany England och den före detta Rosengårdsspelaren Olivia Holdt skriva in sig i målprotokollet för Tottenham och såg till att laget gick in med en komfortabelt ledning i halvtid.

I den 68:e minuten väcktes ett hopp för Aston Villa då reduceringen till 2–3 gjordes av Oriane Jean-Francois. Men den drömmen gick snabbt i kras.

Bara minuten efter utökade Cathinka Tandberg Tottenhams ledning till 2–4 och bara två minuter efter det kunde inlånade Maika Hamano göra sitt första mål för Tottenham.

I den 80:e minuten kunde Kirsty Hanson återigen göra mål för Aston Villa men bara två minuter senare kunde Maika Hamano leverera en assist till Cathinka Tandberg som satte dit Tottenhams sjätte mål. Matchens sista mål gjorde Julie Blakstad som levererades av Matilda Vinberg. Hamano, Vinberg, Tandberg och Blakstad har en sak gemensamt, nämligen att alla fyra har spelat i Hammarby IF.