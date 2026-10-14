Totti hyllar Gasperini – och förbereder Mourinhos återkomst

Roma tar emot Real Madrid i Champions League i kväll.

Francesco Totti kommer att sitta på läktaren.

– Jag hade inte varit där på två år, men jag hittade biljetter, skämtar Roma-legendaren.

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Inför kvällens Champions League-match mellan Roma och Real Madrid pratade Roma-legendaren Francesco Totti med journalister. Det skedde i samband med att Panini presenterade sitt nya samlaralbum för säsongen 2026/27, rapporterar Corriere dello Sport.

På frågan om vem som är Romas bästa spelare valde den förre lagkaptenen att lyfta fram tränaren.

– Det finns ingen särskild. Just nu tycker jag att hela laget gör det bra. Men om jag måste nämna någon säger jag Gasperini, eftersom han har skapat en fantastisk, kompakt och sammansvetsad grupp som visar att den vill vinna, säger Totti.

Han tror att Roma är i bra form inför mötet med den spanska jätten.

– De är inte vår tids största lag, men de är ett lag med karaktär, och man måste visa respekt. Det blir en tuff match för båda lagen, och det är inte lätt att komma till Olimpico och spela inför 70 000 åskådare.

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Hyllning till Mourinho

Matchen blir också en känslosam återkomst för José Mourinho, som nu tränar Real Madrid. Portugisen ledde Roma till två raka Europacupfinaler och vann Conference League med klubben, och Totti hoppas att publiken ger honom ett varmt välkomnande.

– Som jag alltid har sagt har tränaren gett så mycket till den här staden och det här laget. Han tog oss till två raka europeiska finaler, så det är rätt att hela staden hyllar honom.

Totti tänker själv vara på plats.

– Jag hade inte varit där på två år, men jag hittade biljetter, säger han och skrattar.

Någon återkomst till Roma i en ledarroll är däremot inte aktuell.

– Nej. Jag återvänder till Rom, ja, men inte till Roma.

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Tror på guldstrid

Totti tror att Roma kan vara med och slåss om ligatiteln den här säsongen.

– Vi vet att Inter har ett övertag, men Roma är ett lag som kan vara tufft att möta.